Facebook avisa usuários sobre votação deste domingo no País

Os internautas brasileiros que utilizam a rede social Facebook já estão sendo informados sobre a realização do primeiro turno das eleições, neste domingo (7). O aviso sobre a votação vai aparecer para todos os usuários com mais de 16 anos.

Por meio de uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao clicarem no link com o “lembrete” das eleições, os internautas poderão ainda conhecer seus locais de votação.

A ferramenta de engajamento cívico já estava prevista para funcionar nestas eleições, mas ganha uma importância ainda maior, diante da disseminação de “fake news” (notícias falsas) de que eleitores só deveriam ir às urnas no dia 8 de outubro, ou seja, na próxima segunda-feira.

Para não deixar dúvidas: o primeiro turno ocorrerá em todo o País neste domingo, das 8h às 17h.