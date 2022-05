FAB vai comprar mais 4 jatos Gripen

A Força Aérea aumentou o pacote de compras do novo caça F-39 Gripen, sueco, contratado em 2014 por US$ 5,4 bilhões. Além dos 36 aviões de combate da encomenda original, a FAB receberá mais quatro unidades. O custo adicional é estimado em US$ 260 milhões.

O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos Baptista Júnior, considera que, com 40 aeronaves, a FAB poderá criar uma nova base estratégica de operações no País.

O Alto Comando da FAB estuda a aquisição de um segundo lote de 30 caças Gripen, investimento da ordem de US$ 2 bilhões. Os jatos seriam produzidos no Brasil, com até 40% de conteúdo nacional, na fábrica da Embraer Defesa e Segurança (EDS).