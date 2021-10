‘Expertise’ do Centrão em programas do PT auxilia Bolsonaro no Auxílio Brasil

Dois expoentes do Centrão, egressos de governos petistas, participaram da engenharia por trás do Auxílio Brasil de Jair Bolsonaro. Valdemar Costa Neto (PL) e Ciro Nogueira (PP), segundo apurou a Coluna, foram consultados pelo presidente sobre o programa de transferência de renda.

Para começo de conversa, deixaram claro que a capacidade eleitoral de Bolsonaro e dos demais governistas depende em larga escala dos R$ 400/mês do Auxílio Brasil. Com a expertise adquirida nos anos do PT, explicaram para Bolsonaro como iniciativas desse tipo se revertem em votos e deram dica preciosa: é melhor o benefício ser temporário para o eleitor condicionar a renovação à vitória do governo.

Oxigênio. Diante dos argumentos na linha do “é tudo ou nada”, Bolsonaro foi convencido de que turbinar o Auxílio Brasil é imperativo para sua sobrevivência política.

Álibi. Como Paulo Guedes parece mesmo não querer largar o osso, esse discurso cai feito luva para ele mandar às favas os escrúpulos orçamentários: a seu estilo, poderá dizer que fará o que for preciso para “salvar o governo e o projeto”.

São Tomé. Tem muita gente no governo duvidando dos R$ 30 bilhões “extrateto” alardeados por Paulo Guedes. O ministro da Economia ainda não teria submetido suas planilhas para o escrutínio do Planalto.

Calibre alto. De quem entende do riscado: Pedro Guimarães, presidente da Caixa, tem a beligerância que Bolsonaro quer na Economia neste momento.

De olho. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), avisou que vai pautar na próxima sessão conjunta do Congresso Nacional, na primeira semana de novembro, o veto de Bolsonaro à oferta gratuita de absorventes e outros cuidados básicos de saúde menstrual. A decisão foi comunicada à bancada feminina na quarta, 21.

Calou fundo. Eduardo Leite (PSDB) vem seduzindo tucanos de São Paulo historicamente (e emocionalmente) ligados à família Covas. O governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato a presidente gravou mensagens lembrando a trajetória de Mario Covas (1930-2001). Teve gente que foi às lágrimas.

Porta aberta. Um dos argumentos usados pelos “aecistas” em favor de Eduardo Leite nas prévias do PSDB é que, com ele como candidato ao Planalto, ficará mais fácil negociar fusões com outros partidos. Entre eles, o Cidadania.

É isso aí. Com a filiação de Rodrigo Pacheco ao PSD, Gilberto Kassab cumpre etapa fundamental do projeto presidencial do partido. E ainda faturou uma Coca-Cola apostada com Alda Marco Antônio…

Elena Landau, economista

“A esquerda chamou de ‘PEC da morte’ (quando a proposta foi aprovada em 2016). O teto dos gastos era o inimigo da esquerda. E quem furou? Paulo Guedes”