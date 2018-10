Êxito da bancada do PSL depende de Bolsonaro

O sucesso e a sobrevivência política da bancada de 52 deputados federais do PSL eleita na onda de Jair Bolsonaro devem depender do resultado de seu eventual governo, caso o candidato saia vitorioso. Foi o que ocorreu com o Partido da Reconstrução Nacional (PRN), que elegeu 41 deputados e cinco senadores em 1990, embalado pela vitória de Fernando Collor. Na eleição seguinte, em 1994, após o impeachment, somente 18 se reelegeram e, desses, apenas um ainda pelo PRN (atual PTC). No Senado, só Albano Franco renovou o mandato, e já no PSDB.

Quem ficou. Dos eleitos em 90 pelo PRN, poucos seguem na vida pública. Entre eles Gilvam Borges (MDB-AP), e o ministro do TCU Aroldo Cedraz. O levantamento foi feito pelo Diap a pedido da Coluna.

Onde estavam. Na época, Jair Bolsonaro elegeu-se deputado pelo PDC. Ele votou pelo impeachment de Fernando Collor. Já Haddad concluía seu mestrado em Economia.

Diferenças. Arnaldo Faria de Sá (PP-SP), eleito à época pelo partido de Collor, pondera que, apesar do número de eleitos, o PRB não fez a maior bancada. Ao contrário de agora. A do PSL só perde para a do PT na Câmara dos Deputados.

Ideia. Aliados de Bolsonaro dizem que ele pode transformar a PF numa secretaria nacional. A mudança garantiria autonomia financeira ao órgão e permitiria a indicação de um parlamentar para a vaga.

Jeitinho. Próximo de Bolsonaro, o deputado federal delegado Francischini (PSL) é um dos nomes cotados. Mas como foi eleito deputado estadual ele só poderia assumir com a mudança para secretaria. Caso contrário, teria que renunciar ao mandato.

Tira dúvidas. Gustavo Rocha, subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, tem recebido assessores dos candidatos que buscam entender sobre a transição.

Dá tempo? Facebook, Google e agências de checagem de notícias participam da reunião de hoje do Conselho Consultivo do TSE que trata de fake news. Conselheiros acreditam que o tribunal está atuando a reboque dos acontecimentos. “Ninguém quer a essa altura do campeonato ser minimamente identificado com o TSE. A visita é totalmente protocolar”, diz um convidado.

Lupa. A Embrapa tem funcionários com salários superiores aos dos ministros do Supremo. Em um dos casos identificados pela Coluna, a remuneração é de R$ 47.113,00. O valor sofre o abate-teto e o funcionário embolsa R$ 33,7 mil.

Tem mais. Há outro servidor com salário de R$ 37,2 mil. Ele só não recebe o valor total devido à regra do abate-teto. Nos dois casos, os funcionários estão cedidos para o Ministério da Agricultura. A pasta diz que os proventos devem-se a títulos e outros benefícios incorporados na carreira.

CLICK. Rivais no impeachment de Dilma Rousseff, PT e PSDB se uniram no 2º turno das eleições do Rio Grande do Norte. A aliança é contestada nas redes sociais.

Contramão. O presidente do PSL, Gustavo Bebianno, tem dito nos bastidores que vai votar, para o governo do Rio, no ex-prefeito Eduardo Paes (DEM). A intenção vai contra a dobradinha que os eleitores de Jair Bolsonaro (PSL) fazem no Rio de votar no ex-juiz federal Wilson Witzel (PSC).

Meu motivo. Bebianno diz acreditar que Paes fez uma boa gestão na prefeitura e que “o melhor é não arriscar”. Bolsonaro preferiu manter-se neutro na disputa.

PRONTO, FALEI!

“Os países, como as pessoas, passam pelo que têm que passar, para amadurecerem e evoluírem”, do MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), sobre a conjuntura nacional.

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE E JULIANA BRAGA. COLABORARAM RAFAEL MORAES MOURA E CONSTANÇA REZENDE.

