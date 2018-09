O Comando do Exército está negociando nos Estados Unidos a compra, por cerca de US$ 1,8 milhão, de 120 metralhadoras pesadas Browning .50 – o mesmo tipo da arma que foi apreendida semana passada pela policia do Rio, no arsenal clandestino de uma das facções do tráfico. A metralhadora pode cortar ao meio um carro blindado. (Roberto Godoy)