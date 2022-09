Ex-STF, Carlos Velloso declara apoio a Lula

A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quarta (28) o apoio do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Velloso. Ele se soma a magistrados que declararam nos últimos dias optar pelo petista contra Jair Bolsonaro, como Joaquim Barbosa e Celso de Mello.

“Diante das ameaças do candidato Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro, especialmente contra às urnas eletrônicas, reconhecidas aqui e no exterior como seguras e confiáveis, o que redunda em ameaça ao Estado Democrático de Direito, meu voto, no próximo domingo, será para o Lula”, escreveu o ex-ministro em carta enviada a Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo de juristas Prerrogativas.

Velloso esteve no STF de 1990 a 2006.