Afastado do cargo, presidente do BID diz que Guedes o retaliou por ele não ter aceitado indicações

Afastado do comando do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Mauricio Claver-Carone disse em entrevista nesta quarta-feira (28) que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ameaçou colocar o Brasil contra ele caso o executivo não acatasse as indicações do governo brasileiro para vice-presidências.

Carone foi afastado do cargo nesta segunda-feira (26), após o Conselho de Administração do BID aprovar por unanimidade seu afastamento. Martha Seillier representa o Brasil no colegiado e votou com o grupo. O executivo foi acusado de favorecer uma funcionária, com quem mantinha relações pessoais.

“O Brasil queria posições de vice-presidência. Que se eu não nomeasse pessoas específicas, iam ser contra mim. Votei contra elas, disse que não, porque francamente não eram pessoas qualificadas para essas posições e me declararam guerra”, afirmou Carone, em entrevista ao Canal NTN24, que transmite notícias em castelhano de Washington, nos EUA, onde fica a sede do BID.

O entrevistador Gustau Alegret pergunta então se a ameaça foi feita por Paulo Guedes, ministro da Economia.

“Paulo Guedes, realmente”, responde o executivo. “Porque não nomeei pessoas que ele queria, de seu ministério, para posições (no banco)”.

Além de Sellier, Guedes indicou o ex-secretário especial de Produtividade, Competitividade e Emprego Carlos da Costa para o BID Invest em 2020.