Ex-presidente da Philips cria webtalk com militares e jornalistas

Em meio à quarentena, vários grupos se formaram para os chamados webtalks. Um deles é o “Personalidades em Foco”, criado por Paulo Zottolo, ex-presidente da Philips e Nivea do Brasil, empresário e palestrante que vive nos EUA .

O grupo consiste, basicamente, de militares de alta patente, a maioria na reserva, que seguem com suaa atribuições profissionais, tanto na área privada como na área estatal, em sua maioria oriunda da Marinha, entre eles o Almirante Leal Ferreira, ex-comandante da Marinha e presidente do conselho da Petrobrás, Almirante Liseo Zampronio, que exerce o Cargo de Conselheiro Militar da Missão Permanente do Brasil junto à ONU, e Almirante Flávio Rocha da Secretaria Assuntos Estratégicos (SAE) do Planalto. São cerca de 20 pessoas que fazem parte do grupo, entre advogados, executivos e educadores.

Já participaram jornalistas como Eliane Cantanhêde e William Waack, colunistas do Estado, além de Alexandre Garcia e Fernando Gabeira. Também passram por lá a secretária da Cultura, Regina Duarte, a ex-senadora Ana Amélia (PP-RS), o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, e a presidente da FioCruz, Nísia Trindade Lima. Para a próximas semanas estão agendados o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, Viviane Senna, João Amoedo e Felipe D’Avilla.