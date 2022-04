Ex-ministro, João Roma participa de evento na Bahia divulgando Auxílio Brasil

Pré-candidato ao governo da Bahia, o ex-ministro da Cidadania João Roma (PL) participou de evento do governo federal nesta segunda, em Conceição do Jacuípe (BA), e tirou foto junto de Eduardo Bolsonaro, com um cartaz escrito “Auxílio Brasil”.

A participação de Roma pode gerar questionamentos em relação à lei eleitoral por campanha antecipada. “Há risco de configurar uma desincompatibilização simulada (de direito, mas não de fato), o que, por certo, não atende à finalidade legal”, diz a advogada Ana Carolina Clève.

Roma ocupou o Ministério da Cidadania até se desincompatibilizar, em 2 de abril, para representar Bolsonaro na eleição da Bahia.