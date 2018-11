Ex-ministro do Trabalho quer convocar o atual a se explicar na Câmara

Ex-ministro do Trabalho, o deputado Ronaldo Nogueira oficializa hoje pedido de convocação do atual ministro, Caio Vieira. Quer ouvi-lo sobre as declarações de seu secretário executivo, Admilson Moreira, sobre o aparelhamento na pasta, como revelou a Coluna.

“O ministro vai ter de explicar também sobre as autuações de trabalho escravo a que responde”, diz Nogueira. A assessoria do Ministério do Trabalho não quis se manifestar.

Na gravação revelada pela Coluna, Admilson afirmou que “a coisa degringolou mais ainda, porque juntou esse aparelhamento sindical à ânsia do PTB de se locupletar”. Ainda acusou a bancada evangélica de também ter bebido “dessa fonte” e o ministério, de não estar dedicado ao “interesse social”.

Procurado, Admilson respondeu que se referiu a casos noticiados na imprensa. (Naira Trindade)

