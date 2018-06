Ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero se filia ao PPS no sábado

O ex-ministro da Cultura Marcelo Calero vai se filiar no PPS neste sábado, no Congresso Nacional do partido, em São Paulo. Calero ganhou notoriedade quando pediu demissão da pasta no governo de Michel Temer após protagonizar um episódio de divergência com o então ministro Geddel Vieira Lima, atualmente preso. Em 2010, ele disputou para deputado federal do Rio, mas perdeu. Recentemente, se juntou à Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, movimento fundado pelo empresário Guilherme Leal. Calero vai ser candidato à deputado federal pelo Rio de Janeiro.