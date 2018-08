Ex-deputado do PRTB vai pedir impugnação de vice de Bolsonaro

O ex-deputado estadual Jair Andreoni (PRTB-SP) promete pedir a impugnação do general Mourão como vice do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Para ele, a ata que homologa o militar é inválida porque não traz sua candidatura ao Senado.

A candidatura de Andreoni ao Senado foi aprovada na convenção estadual do PRTB. Mas ele foi rifado na convenção nacional, que decidiu apoiar o presidenciável do PSL. O acordo entre os dois partidos privilegia a campanha do deputado federal Major Olímpio (PSL) ao Senado.

À Coluna, Andreoni contou como soube que não seria mais candidato. “Quando cheguei na convenção nacional estavam na mesa o Major Olímpio e o Levy Fidelix. O Levy pediu que eu fosse para a convenção 15 horas, mas decidir ir mais cedo e me deparei com a cena. Foi quando Levy me disse que abririam mão da minha candidatura.”

O agora ex-candidato ao Senado diz que se considerou traído. “É uma super traição. Eu sou companheiro do partido. Tenho 68 anos. Do general Mourão eu não tenho o que falar. Eles estão fazendo o jogo com uma pessoa baixa (Bolsonaro). Eu estava fora da política, decidi voltar porque o Brasil precisa da gente. Vão tentar me expulsar, mas eu vou entrar com o pedido de impugnação”, disse. (Juliana Braga e Andreza Matais)