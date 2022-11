Eventual reeleição de Lira poderia prejudicar Pacheco, avaliam aliados

A eventual reeleição de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara preocupa aliados do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). As articulações para o pleito nas duas Casas têm sido negociadas de forma conjunta pelos partidos, e Lira e Pacheco fazem parte de grupos opostos no momento.

Se conseguir viabilizar a sua recondução por conta própria, ou seja, sem o apoio do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Lira poderia gerar um movimento semelhante na disputa pela presidência do Senado e prejudicar a candidatura do mineiro. Pacheco tem indicação de receber o apoio de Lula.

Lira, por sua vez, tem mantido conversas frequentes com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que detém a maior bancada do Senado e pode reivindicar a presidência da Casa. Assim, o PP e o PL poderiam tentar uma dobradinha na Câmara e no Senado em troca do apoio um do outro.

Membros do PL já sinalizaram que pretendem reivindicar o comando do Senado. À Coluna, o líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), disse que a sigla já possui compromisso em apoiar a recondução de Lira ao comando da Câmara no ano que vem.

No Senado, nomes como Wellington Fagundes (MT) e Rogério Marinho (RN) são vistos como potenciais candidatos à presidência da Casa.

Coluna do Estadão: Alcolumbre atua para que União Brasil feche aliança com Lula