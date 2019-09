Evangélicos seguirão pressionando a Receita

A troca no comando da Receita não arrefecerá a pressão da Frente Parlamentar Evangélica para concretizar suas demandas. A lista que Tostes Neto herdará de Marcos Cintra inclui pedidos que vão da anistia de multas até a simplificação de burocracias para as igrejas. Paulo Guedes não desconsiderou as pressões políticas do cargo ao escolher Neto, que já foi secretário da Fazenda do Pará em 2011. A bancada aprova a experiência a mais no campo político e lembra que o desgaste de Cintra começou quando anunciou CPMF para os templos religiosos.

O que querem. Um dos pedidos é para desobrigar as igrejas do ECF, uma declaração que serve, entre outras funções, de base para calcular o CSLL. Reclamam da multa mensal de R$ 500/mês por atraso.

Contabilidade. Na lista compartilhada entre os parlamentares, há um destaque para o fato de Cintra não ter atendido a nenhuma das demandas “100%”.

Fogo… Com quem conversou, Cintra atribuiu sua queda a boicote interno. Ele viu movimento de colegas para emplacar Rogério Marinho e a economista Vanessa Canedo no comando político e técnico da reforma tributária.

…amigo. Na avaliação do ex-secretário, quando o presidente Jair Bolsonaro reclamou, como sempre faz ao se falar em CPMF, Guedes engatou e escolheu exonerá-lo. “Foi traição”, teria desabafado a aliados.

Frito… A Presidência está sem secretário de Imprensa há mais de um mês — desde a passagem relâmpago de jornalista Paulo Fona, demitido por Bolsonaro.

…igual pastel. Não há perspectiva de preenchê-lo. Um interlocutor diz que é “cadeira elétrica”. Ou seja: quem sentar vai fritar.

Cedendo… O presidente da comissão especial da PEC 48, que tira a Caixa como intermediária dos repasses federais para municípios, esticou o prazo para audiências até o final de outubro, a pedido do governo.

…de cá. Querem encontrar uma solução meio-termo. A tarefa não será fácil: o apelido da proposta nos bastidores é “PEC dos Sonhos dos Prefeitos”.

Tubarão. Nas entrevistas para seu novo livro, Luis Humberto Carrijo, autor do sucesso “O Carcereiro”, pescou um peixe grande no mar onde nadavam livremente doleiros, lobistas e outros tubarões do País.

Tubarão 2. Uma das revelações de peixão é explosiva: a banca dos grandes advogados os orientava sobre como escapar dos anzóis da Polícia Federal e da Receita. O livro tem previsão de ser publicado no primeiro semestre de 2021.

PRONTO, FALEI!

De Lafayette Andrada, deputado federal (Republicanos-MG): “A questão do excludente de ilicitude tem de ser olhada com muita cautela, diante das consequências que pode trazer”, sobre a proposta no Pacote Anticrime.

COM REPORTAGEM DE JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao