O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), tem encontro marcado na tarde desta terça-feira com Paulo Guedes, futuro ministro da Economia do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Guedes quer tratar com Eunício a votação do Orçamento de 2019, que deve ser aprovado até dezembro, antes do recesso parlamentar. (Naira Trindade)