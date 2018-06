Eunício diz que ainda não decidiu se vota reoneração

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), disse à interlocutores que ainda não decidiu se irá pautar o projeto da reoneração, aprovado semana passada pela Câmara. O governo conta com a receita oriunda da reoneração da folha de pagamento de vários setores para bancar medidas anunciadas aos grevistas, que implicam em redução do preço dos combustíveis.

Ocorre que a Câmara incluiu nesse projeto uma emenda que zerou o PIS/Cofins do diesel até o final do ano. O governo não concorda com isso e o Senado reagiu porque foi surpreendido com a inclusão do “jabuti” no texto.

Eunício negou ter encontrado o presidente Temer ontem. A Coluna noticiou que ele e Rodrigo Maia se reuniriam com o presidente para tratar justamente do projeto.

A previsão do encontro foi informada à Coluna pelo vice-líder do governo na Câmara, Beto Mansur (MDB-SP), e pelo ministro Carlos Marun depois de conversarem com Temer ontem. (Andreza Matais)