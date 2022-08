Estreia de Lula em São Paulo terá esquema de segurança e Hino Nacional

O esquema de segurança do comício de estreia de Lula (PT) em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, neste sábado, terá drones equipados com câmeras que vão sobrevoar o local para detectar eventuais focos de violência. Haverá apenas duas entradas para o público e, em cada uma delas, seguranças farão revista e os apoiadores precisarão passar por pórticos de detecção de metais. Ao todo, participarão três forças de segurança pública: Guarda Municipal e as Polícias Militar e Federal. A segurança virou um dos aspectos centrais para as aparições de Lula em público – um ato previsto para a última terça, que seria a estreia do petista na capital, foi cancelado porque a PF alegou não ver condições para a proteção do candidato.

VIP. Além de Lula, Márcio França e Geraldo Alckmin vão discursar. Os presidentes dos dez partidos da aliança foram convidados a dar uma breve saudação – o que já estica o programa. O limite é de 30 pessoas no palco. Tal qual os eventos bolsonaristas, os organizadores planejam executar o Hino Nacional.

CLICK. Marcelo Freixo (PSB), candidato ao governo do Rio

Em ato de campanha, pegou um trem da Central do Brasil até Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, reduto do governador Claudio Castro (PL).