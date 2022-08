Estilo Zema: aliados creem que Bolsonaro pode desistir de debate em cima da hora

A presença do presidente Jair Bolsonaro (PL) nos debates é considerada incerta até por seus aliados mais próximos. Embora o presidente seja aconselhado a participar de ao menos uma das discussões com o adversário e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não está descartado que ele siga o exemplo do governador Romeu Zema (Novo), em Minas, e desista em cima da hora.

AUDIÊNCIA. Apesar de fazerem críticas à Globo, bolsonaristas apostam que a entrevista do presidente ao Jornal Nacional hoje pode ser um divisor de águas para furar a bolha e conquistar novos votos.