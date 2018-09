Estatal do trem-bala é comandada por amigo de Padilha e Moreira

A “Estatal do Trem-Bala” é comandada por Jorge Luiz Macedo Bastos. Amigo dos ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, ele comandou antes a Agência Nacional do Transporte Terrestre (ANTT). Chegou na agência por indicação do ex-senador Wellington Salgado (MDB), que antes o empregara como treinador do time de basquete de sua universidade.

A Coluna revelou que a Empresa de Planejamento e Logística (EPL), conhecida como Estatal do trem-bala, tem orçamento de R$ 69,36 milhões e funciona com apoio de 146 funcionários (35 servidores e 111 sem concurso público).

