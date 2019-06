‘Estão me fazendo um favor’, diz Marcelo Ramos sobre críticas de Carlos Bolsonaro

O presidente da Comissão Especial da reforma da Previdência, Marcelo Ramos (PR-AM), respondeu a uma publicação do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PSL), filho do presidente Jair Bolsonaro. “Eles estão me fazendo um favor. Estão me fazendo um quadro nacional”, disse Ramos.

Em uma rede social, Carlos compartilhou vídeo com edição de uma entrevista dada pelo deputado, na qual ele fala do orgulho por ter sido filiado ao PCdoB e ao PSB e sobre a atuação dos parlamentares do centro pela aprovação da reforma da Previdência. “Isolem o PSL, eles não tem voto para aprovar nada. É desse centro que vai sair que reforma, e em quanto tempo”, diz em um dos trechos.

Na publicação, Carlos comenta: “O deputado do centrão Marcelo Ramos deixa claro as intenções do grupo comandado por Rodrigo Maia”. No vídeo, aparece a hashtag “Reaja Bolsonaro”.

À Coluna, Ramos reafirmou o conteúdo do vídeo publicado por Carlos e criticou as provocações. “Independente dessas histerias e incompreensões, eu vou seguir trabalhando pelo Brasil e pelos brasileiros e dando centralidade à pauta econômica, que é o que gera investimentos e empregos.”

A Comissão Especial retoma nesta terça-feira as sessões de debate sobre o relatório de deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). Há a expectativa de encerrar a discussão hoje, mas a lista atualizada ainda tem 77 parlamentares inscritos para falar. Só depois disso, o parecer é colocado em votação. O governo e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, correm para aprovar o texto no plenário antes do recesso. (Juliana Braga)

