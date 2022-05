Estados fazem pressão e deputados cogitam mudar projeto que limita ICMS

Diante do risco de perdas bilionárias na arrecadação de ICMS, governadores entraram em campo para alterar o projeto que limita em 17% a alíquota cobrada em combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público.

Em almoço na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), disse a deputados estar preocupado com a perda de arrecadação no momento em que o Estado está sob o regime de recuperação fiscal. Outros deputados falaram em nome de líderes locais, que também resistem à mudança.

Os deputados chegaram a cogitar retirar alguns dos itens da lista de redução tributária e manter apenas combustíveis e energia elétrica – isso preservaria o principal objetivo do governo, que é dar resposta aos eleitores sobre os reajustes de gasolina e de eletricidade até a eleição.

Mas ideia que vingou da reunião vai em uma outra direção. Os deputados decidiram consultar o Ministério da Economia sobre a possibilidade de a União compensar Estados pelas perdas com a redução do ICMS. Até a edição deste texto, ainda não havia um veredito da equipe de Paulo Guedes.

Parlamentares reconhecem que o caminho da compensação é mais tortuoso – Guedes já foi contra fazer compensações aos Estados nas negociações da reforma tributária. Mas desejam aguardar a palavra final da Economia.

O projeto do ICMS tinha previsão de ser votado ainda nesta terça-feira, mas em razão das negociações políticas de alteração na proposta, parlamentares dizem que ele pode ficar para amanhã. A relatoria está com o deputado Elmar Nascimento (União-BA).

Autor da proposta, o deputado Danilo Forte (União-CE) afirma que é possível negociar a retirada de itens, pois transporte público, por exemplo, já paga menos de 17% em todos os Estados. Ele é crítico da escolha pela compensação, mas afirma que a discussão na base do governo está acalourada.

“Quando nos reunimos com a oposição pela manhã, foi tranquilo. Eles insistem em mudar a política da Petrobras, mas disseram não ver problemas na votação do ICMS. Já na base do governo apareceram essas complicações”, afirmou.