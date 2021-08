Esquerda e direita ainda divididas nas ruas contra Bolsonaro

Com Jair Bolsonaro a partir de agora formalmente investigado no inquérito das fake news no STF, a turma da “meteorologia do impeachment” já vislumbra a famosa “tempestade perfeita” capaz de tirar o presidente do Planalto. Porém, ao menos uma das condições necessárias, segundo os estudiosos do assunto, para o tempo fechar de vez sobre o Planalto, ainda é incerta e esbarra justamente na polarização política: apesar dos esforços de militantes da centro-direita e da esquerda, líderes de ambos os lados permanecem reticentes em celebrar uma união nas ruas.

Veja bem. Divididos, os protestos fornecem discurso ao presidente de que estão circunscritos e não representam a sociedade.

Cada um… Na opinião de quem tem feito o meio de campo para tentar engordar os atos contra Bolsonaro, o silêncio de grandes lideranças dos vários grupos tem sido um problema.

…no seu… Integrantes de Acredito, Livres, UNE e MBL afirmam que tentam se unir aos adversários contra Bolsonaro nas ruas, mas parece cada vez mais inevitável que cada lado marche apenas com os “seus”.

…quadrado. “Quem influencia a base são as lideranças políticas, e elas não estão incentivando a adesão a protestos que não sejam os seus próprios. Isso dificulta a união contra Bolsonaro”, diz Marco Martins, líder do Acredito-SP.

Dentro. Vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM) planeja aderir ao protesto da centro-direita.

Enquanto isso… Em “campanha” pelo ato de 12 de setembro, o MBL promete um “arrastão” de lambe-lambes e adesivos contra Bolsonaro em São Paulo neste sábado. O grupo já espalhou mais de 10 mil cartazes na capital.

Calma. Lulistas e bolsonaristas se apressaram em decretar o “fim da linha” para alternativas à disputa entre o presidente e o petista após a divulgação da pesquisa Genial/Quaest. Com Lula e Bolsonaro na frente, querem enterrar de vez a terceira via.

Calma 2. Os ataques à construção de uma terceira via são lidos como confissão de medo: “Na política, não se fala do que não é relevante. Ninguém chuta cachorro morto”, diz o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung, uma das principais vozes de centro.

Negócios. A Société Générale, grande instituição financeira da Europa, acaba de fechar negócio para ser acionista da concessionária Linha Universidade, responsável pela linha 6 do Metrô na capital paulista, a maior obra de infraestrutura da América Latina e a primeira PPP integral do País.

SINAIS PARTICULARES

João Doria, governador de São Paulo

É… João Doria homenageará com uma comenda os atletas paulistas ou radicados no Estado que brilham nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. As cerimônias ocorrerão no Palácio dos Bandeirantes em datas a serem definidas.

…ouro. Além da capital, Guarulhos, Osasco, Guarujá, Marília, Santos e São Joaquim da Barra já tiveram representantes em pódios.

PRONTO, FALEI!

“O reverendo, em nome de Deus; o coronel, em nome da Pátria. Ambos usam indevidamente Deus e Pátria para esconder o real: foi em nome próprio.”

Simone Tebet, senadora (MDB-MS), sobre a CPI da Covid

CLICK

Com salários mensais na faixa de R$ 27 mil, procuradores da Fazenda Nacional tentaram “tirar uma casquinha” de Simone Biles nas redes. Vergonha.