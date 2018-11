Escolha por Valeixo demonstra intenção de Moro em focar em grandes corrupções

A escolha do delegado Maurício Valeixo para a diretoria-geral da Polícia Federal demonstra a intenção do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, de focar nas grandes operações de combate à corrupção.

Ontem, Moro confirmou também a delegada Érika Marena, superintendente da PF em Sergipe, como próxima chefe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI).

“Valeixo tem a missão de fortalecer a PF e que a PF possa direcionar as investigações com foco em combate à corrupção e ao crime organizado. São desafios, mas é uma pessoa plenamente capacitada”, disse Moro ao anunciar o nome no comitê de transição do governo em Brasília.

