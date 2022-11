Escolha por PEC dá força a Lira, e aliados temem dependência ‘cedo demais’

A escolha do PT em resolver as pendências no Orçamento de 2023 por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) provocou apreensão entre os aliados do petista pelo risco de deixar o governo Lula “nas mãos de Arthur Lira (PP-AL) cedo demais”. Lira tenta a reeleição à presidência da Câmara e deseja obter o apoio do futuro governo em troca dos serviços prestados na transição. Para os petistas, porém, as duas coisas não têm relação. Eles trabalham com a leitura de que será politicamente difícil para Lira emperrar o avanço de uma PEC que eleva o valor do Auxílio Brasil e garante recursos para o Farmácia Popular. Além disso, querem ganhar tempo até que outras forças se organizem na Câmara para fazer frente a Lira.

ACOSTAMENTO. A aposta hoje é que União Brasil, PSD e MDB (já unido ao PSDB e ao Cidadania) formem um grande bloco para deter o controle da Câmara e do Senado. O União poderia assumir a presidência da Câmara, com o compromisso das demais siglas de que o sucessor de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), daqui a dois anos, seja do MDB. Outra opção seria o MDB concorrer à presidência da Câmara, lançando Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

BANCA. O combinado depende do apoio do PT porque compensações seriam feitas por meio da ocupação de ministérios. Os três partidos, somados à esquerda, conformariam a base de Lula.

OLHO. Lira já percebeu o jogo duplo do PT, que ora sinaliza que topa uma aproximação ora incentiva concorrentes. Dessa forma, há grande desconfiança dos dois lados sobre a validade dos acordos que estão sendo firmados neste momento.

CLICK. Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil (PP)

Reuniu-se com Geraldo Alckmin, Gleisi Hoffmann e Aloizio Mercadante, líderes da equipe de transição de Lula. O encontro foi registrado por Gleisi nas redes.