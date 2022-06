Ernesto Araújo cria curso para ensinar globalismo e dar respostas a temas como guerra e inflação

O ex-chanceler Ernesto Araújo, seguidor do finado Olavo de Carvalho, lançou um curso para ensinar tudo o que ele sabe de “globalismo” e o que ele batizou de “logopolítica”. Está cobrando R$ 500.

Com a teoria, promete explicar problemas complexos. “Quando temos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, estamos diante de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática.”