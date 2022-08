Equipe Jurídica do PT discute pedir ao TSE adiamento de cota para negros no Fundo Eleitoral

A equipe jurídica do PT discute entrar com um pedido no TSE para que a regra de proporcionalidade na divisão de recursos do Fundo Eleitoral entre candidatos negros e brancos se aplique só para vagas da Câmara dos Deputados e assembleias estaduais, e não contemple cargos majoritários. A exigência frustrou candidatos que esperavam ter mais verba.

LINHA. Pela regra, o valor destinado a negros tem de ser equivalente ao enviado a candidatos brancos, mas há mais candidatos brancos concorrendo em cargos majoritários.

MATEMÁTICA. Tesoureira do partido, Gleide Andrade minimizou o problema e disse ser contra o pedido à Justiça. “A resolução do TSE foi amplamente divulgada e nunca disseram que valeria só para as candidaturas proporcionais. Quando vamos disputar uma eleição, temos que saber as regras do jogo.”