Equipe de Bolsonaro quer baixar ataques a Lula prevendo alta da rejeição

Após uma série de propagandas em que subiu o tom contra Lula, a equipe de Jair Bolsonaro (PL) planeja pisar no freio, temendo o efeito adverso da estratégia em aumentar a rejeição do presidente. O argumento é o de que “quem ganha não bate” e, a partir de agora, a ideia é intercalar ataques à pauta de costumes e aparições com aliados como Romeu Zema (Novo-MG) e Arthur Lira (PP-AL).

MENSAGEM. O objetivo é vender que Bolsonaro teria mais chance de governabilidade com o Congresso e os governadores eleitos.

ESGOTOSFERA. Em novo vídeo preparado para ir ao ar, a campanha de Bolsonaro volta a associar Lula à criminalidade. Na gravação, o petista aparece novamente vinculado à morte de Celso Daniel e ao PCC, tema que já foi vetado pelo TSE por desinformação.

