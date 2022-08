Entidades como Endeavor, CDPP e CCif elaboram proposta de reforma tributária para presidenciáveis

Coluna do Estadão

Entidades ligadas à proposição de políticas públicas, como CDPP, Unidos pelo Brasil e Endeavor, lançaram o movimento “Pra Ser Justo” com princípios de uma reforma tributária para o presidente eleito. A linha mestra é a unificação dos tributos federais, estaduais e municipais sobre o consumo em um imposto sobre valor agregado de base ampla, inspirado no desenho do Ccif (Centro de Cidadania Fiscal) para a PEC 110.

A PEC não teve apoio do governo Bolsonaro e emperrou. A medida, segundo seus proponentes, faria com que os 10% mais ricos pagassem mais impostos e elevaria o PIB em 20% em 15 anos.

Coluna do Estadão: PT ensaia discurso para aproveitar mau humor de empresários com Bolsonaro