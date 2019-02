Enquanto o governo briga, o DEM se cacifa

View this post on Instagram

Estive reunido, esta manhã, com os deputados da bancada Federal do Ceará. Apresentei nossos projetos em áreas prioritárias, como saúde, educação, recursos hídricos e segurança, além de outras ações importantes que são realizadas em parceria com o Governo Federal. Vamos manter reuniões periódicas com nossa bancada para tratar das demandas do Ceará. Os secretários do Estado também participaram do encontro. Agradeço a presença dos deputados Domingos Neto, líder da bancada, André Figueiredo, Leônidas Cristino, Robério Monteiro, Dr. Jaziel, Eduardo Bismarck, Mauro Filho, José Airton Cirilo, Júnior Mano, AJ Albuquerque, Dênis Bezerra, Wagner Souza e Pedro Bezerra, e dos demais parlamentares que justificaram ausência por conta de compromissos de viagem. O apoio dos deputados federais é muito importante para que tenhamos um estado ainda mais forte. #CearáAvançandoCadaVezMais #JuntosSuperandoDesafios