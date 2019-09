Enquanto Bolsonaro vai à ONU, Paulo Câmara vai representar Nordeste na Climate Week

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), vai a Nova York participar da Climate Week na próxima semana, quando o presidente Jair Bolsonaro também estará na cidade, na Assembleia Geral da ONU.

A Climate Week é organizada pela ONU, em paralelo à Assembleia, para pressionar por mudanças na política ambiental. O evento, criado pelo ex-secretário das Nações Gerais Ban Ki-Moon, acontece todos os anos e reúne lideranças mundiais.

Em maio, o governo federal tentou cancelar a versão latinoamericana do evento, que aconteceria em Salvador. O Prefeito da cidade, ACM Neto, conseguiu mantê-la, à revelia da decisão do Ministério do Meio Ambiente.

Em nome do consórcio do Nordeste, o governador vai apresentar os Estados da região como defensores do desenvolvimento sustentável e apresentar iniciativas de investimento em energias sustentáveis.