Eneida Braga Rocha vai assumir Ibram

A atual diretora do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) Eneida Braga Rocha vai assumir a presidência do órgão contou à Coluna o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Na sexta-feira, Marcelo Mattos Araújo deixou a vaga que ocupava há dois anos. Ele vai para uma instituição privada.

O Ibram é o braço executivo do Sistema Nacional de Museu. Ontem, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, pegou fogo. O ministro disse que irá visitar o local hoje à tarde acompanhado de Araújo. Ele aceitou ficar no comando do Ibram até a substituta assumir.

Eneida é servidora de carreira do ministério. Ela comanda hoje o departamento de difusão, fomento e economia dos museus. (Andreza Matais)