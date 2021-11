Empresários querem transformar desoneração em política permanente

Um grupo de empresários, do qual fazem parte Flávio Rocha (Riachuelo) e Antônio Alberto Saraiva (Habbib’s), tenta pavimentar o caminho para uma desoneração ampla da folha de pagamento. Eles entregarão manifesto, na próxima terça-feira, 23, a Arthur Lira (PP-AL) pela criação de um grupo de trabalho ou de uma comissão especial para estudar o assunto. Os empresários querem ampliar o escopo da desoneração aprovada esta semana e tornar a medida uma política fiscal permanente, sob o argumento de que ela gera empregos e aumenta a competitividade. Não há, no entanto, uma perspectiva a curto prazo para que algo assim ocorra. A intenção, por ora, é iniciar o debate no Congresso.

UNIÃO. A ideia da criação de um manifesto surgiu há duas semanas, em Brasília, no evento promovido pelo Instituto Unidos pelo Brasil (IUB), que também assinará o texto.

UNIÃO 2. A ação tem apoio também da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Depois de Lira, os empresários querem levar o manifesto até Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

REMÉDIO. “Acreditamos que a reversão desse cenário [de desemprego e piora das projeções econômicas] depende de mudanças profundas em nossa cultura econômica, sendo indispensável nesse propósito a elaboração de uma política estruturada de desonerações”, diz trecho do manifesto.

LEMBRA? ira até agora não entregou quase nada do que prometeu ao empresariado, incluindo a reforma administrativa.

DIZ AÍ. Os ministros Anderson Torres (Justiça) e Marcelo Queiroga (Saúde) participam na próxima segunda-feira, 22, em São Paulo, de jantar com empresários promovido pelo grupo Esfera Brasil. Temas a serem abordados: desmatamento e covid-19, claro.

CLICK. Vivi Reis (PSOL-PA), deputada federal

Parlamentar dá aula em curso popular na véspera do Dia da Consciência Negra: “A fome, a violência doméstica, o avanço do desmatamento das florestas, com a invasão de territórios tradicionais, entre eles das terras quilombolas, e os alarmantes dados sobre o ENEM deste ano, que será o exame com menor participação de negros, evidencia o quanto negros e negras são alvos das violências promovidas pelo governo Bolsonaro”.

É COM ESSE… Após renunciar ao posto de coordenador das prévias do PSDB, o senador José Aníbal (SP) oficializou seu apoio a Eduardo Leite e escancarou a divisão entre os caciques do partido no Estado. “É o candidato capaz de compor de forma republicana para votar o que é tão importante para o povo”, disse à Coluna.

…QUE EU VOU. O gesto de José Aníbal esquentou ainda mais os ânimos no grupo de João Doria, que até agora não digeriu direito a exclusão de filiados nem o sistema de pesos do processo interno do PSDB. A votação ocorre amanhã, 21.

SINAIS PARTICULARES (Por Kleber Sales), João Doria, governador de São Paulo

CORDEL. João Doria divulgou vídeo, na reta finalíssima das prévias tucanas, enaltecendo suas origens nordestinas. Em linguagem de cordel, a peça lembra que o pai do governador “veio lá da Bahia”.

FREUD. Em entrevista na Bélgica, Lula disse que, se for eleito presidente, terá de regulamentar as redes sociais e a internet. Parece ser incontrolável o desejo do petista de controlar algum meio de expressão. Ele precisa falar mais sobre isso…

PRONTO, FALEI! Luiz Felipe Pondé, filósofo

“Se o Alckmin rifar o Estado de São Paulo para o PT pra ser vice do Lula, o PT, com a grana de São Paulo, será a gangue de ladrões mais poderosa do País.”

Com reportagem de Alberto Bombig e Camila Turtelli