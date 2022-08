Empresários que são alvo da PF não aparecem em doações a políticos neste ano

Nenhum dos oito empresários bolsonaristas que foram alvo da Polícia Federal nesta semana figura na lista de doadores de campanhas neste ano, segundo o TSE. Até o momento, pessoas físicas já contribuíram com R$ 58 milhões no financiamento de candidaturas de políticos. Em 2018, cinco desses empresários fizeram doações à campanha de Jair Bolsonaro ou para Flávio Bolsonaro. O que mais contribuiu foi José Isaac Peres, da Multiplan, que repassou R$ 30 mil para a campanha do filho do presidente. Já Ivan Wrobel, da construtora W3, aparece como doador de apenas R$ 100 para Jair Bolsonaro em 2018. O empresário diz não se lembrar da contribuição e afirma que tampouco fará doações neste ano.

COLEG@. Reportagem do Metrópoles mostrou mensagens de apoio a um golpe de Estado trocadas em um grupo de WhatsApp do qual fazem parte, além de Peres e Wrobel, Luciano Hang (Havan), José Koury (Barra World Shopping), André Tissot (Grupo Sierra), Meyer Nigri (Tecnisa), Marco Aurélio Raymundo (Mormaii), Afrânio Barreira (Coco Bambu).

PRONTO, FALEI! Douglas Belchior, candidato à Câmara (PT-SP)

“Há uma cultura de dar mais para quem já está no poder. Mudar leva tempo”, disse, sobre atrito no PT por divisão proporcional de verbas entre candidaturas de brancos e negros.