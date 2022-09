Empresários do WhatsApp se chamam de ‘golpistas’ e se divertem com Bolsonaro no Alvorada

Coluna do Estadão

Não foi só Luciano Hang que foi tratado com honras no 7 de Setembro em Brasília. Os outros três empresários investigados pela PF, por ordem do STF, ganharam lugares próximos a Jair Bolsonaro, na segunda fileira. O presidente da Guiné-Bissau foi alocado na terceira fila.

BRINCADEIRA. Os quatro empresários participaram também do café da manhã no Alvorada. Na frente dos presentes, Hang, André Tissot, Marco Aurélio Raymundo e José Koury disseram que se conheciam naquele momento e, aos risos com Bolsonaro, se chamaram de golpistas.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Luciano Hang, dono da Havan

