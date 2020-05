Empresários cobram de Doria ‘plano de saída’

Em reunião com empresários, João Doria foi cobrado em dois temas: o rodízio na capital paulista e um novo e consistente plano de saída do isolamento. No primeiro caso, o governador não atacou nem defendeu a medida, apenas jogou a batata quente na direção de Bruno Covas, afinal, ela foi tomada pelo prefeito (nos bastidores, as gestões tucanas enfrentam dias de turbulência). Quanto à flexibilização da quarentena, Doria voltou a falar em uma estratégia a ser elaborada para evitar recaídas. Não definiu, porém, prazo para o fim total do isolamento.

Sinal… Segundo a Coluna apurou, o Comitê Executivo do governo paulista para a covid-19 avalia que o Estado está mais perto de apertar as restrições do que da abertura da economia.

…vermelho. Os índices de isolamento estão muito abaixo dos esperados pelo governo paulista: com menos de 55%, é difícil levar adiante qualquer conversa séria a respeito de reabertura gradual da economia.

Me explica. Um dos empresários citou dados oficiais que apontam aumento no número de usuários do transporte coletivo da capital. Ele questionou a racionalidade do rodízio expandido. Ficou sem resposta.

Calma. Segundo o secretário Marco Vinholi, o governo estuda medidas mais restritivas, mas ele evita usar o termo “lockdown”. “Avaliamos isso diariamente. Hoje, não é algo que está no nosso horizonte.”

Calma 2. A avaliação está sendo feita de forma “modular”, ou seja, a depender do caso de cada município, sendo hoje os mais críticos: grande São Paulo e baixada santista.

Disparando. A interiorização do avanço da doença preocupa o governo: só em 24h, o vírus chegou em mais dez municípios, atingindo 433 cidades. O número de contaminados no interior subiu de 4.000 para 8.000 em duas semanas, disse Vinholi.

‘Worst moment’. Doria classificou o enfrentamento da pandemia e o crescente número de mortos como o pior momento da sua vida. A declaração, em inglês, foi dada à rede de TV norte-americana ABC News e vai ao ar hoje à noite.

SINAIS PARTICULARES.

Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde

Professor. Luiz Henrique Mandetta tem se deslocado de carro até Brasília. O ex-ministro da Saúde, claro, evita aviões e aeroportos.

Tá… Conselheiros federais da OAB estão cobrando posicionamento firme da entidade sobre a reunião ministerial de Bolsonaro. Querem que a direção requisite imediatamente acesso ao conteúdo do vídeo.

…na hora. Com o que já se sabe até agora, os conselheiros, encabeçados por Daniela Teixeira, avaliam ser de alta gravidade a ação do presidente em direção à PF. Se comprovadas pelo vídeo, as declarações de Bolsonaro devem motivar um pedido de impeachment encaminhado pela OAB, argumentam esse conselheiros.

CLICK. O PSL lançou vídeo nas redes reposicionando o partido após a saída de Bolsonaro: “Uma direita racional brasileira. Uma direita que pensa, direita que faz”.

Melhor… O presidente do DEM-SP, Alexandre Leite, pediu atenção a prefeitos e vereadores do partido ao realizar compras de insumos de combate à covid-19. “Mesmo que essas aquisições possam ser realizadas sem licitação, seguindo o estado de calamidade pública, é preciso ter muita cautela”, diz o deputado.

…prevenir. Ele sugere que essas aquisições ocorram mediante consulta ao Ministério Público. O objetivo é garantir a legalidade e a transparência das transações realizadas e evitar futuras investigações.

PRONTO, FALEI!

Marta Suplicy: “Guerra de versões sobre a reunião. O STF fará história ao liberar o vídeo. O Brasil merece e precisa saber o que se passou no dia 22 de abril no Planalto.”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA

