Empresários chegam a jantar com Lula nesta terça (27) vendo chance de vitória do petista

Boa parte dos empresários que se reúnem nesta terça (27) à noite com Luiz Inácio Lula da Silva trata como mais provável a vitória do petista na eleição deste ano. Lula vai jantar com cerca de 50 empresários do Grupo Esfera, comandado por João Camargo, na casa dele.

Isso explica, segundo os organizadores, a adesão ao evento. Quase todos os integrantes que estão em São Paulo confirmaram presença, alguns até desmarcaram compromissos médicos para estar na presença do favorito ao Planalto.

Nesta conversa, eles esperam que Lula dê sinais de que pretende agradar também o eleitor de centro, oferecendo projeções do que deve ser o seu governo na gestão da economia. A avaliação que circula no grupo é a de que, pelo menos no curto prazo, a eleição do petista possa gerar uma queda do dólar, valorização da Bolsa e até a entrada de investidores estrangeiros com a dissolução do impasse em torno da proteção da Amazônia, provocado por Jair Bolsonaro (PL).

Já Lula quer usar o jantar para se vender como alguém capaz de unir campos políticos antagônicos. Empresários como Flávio Rocha, da Riachuelo, e Edgard Corona, da Smart Fit, que promoveram a eleição de Bolsonaro em 2018, são esperados no evento. Segundo a organização, Lula não vetou nenhum nome.

Este sinal já está sendo divulgado entre os empresários como um sinal de que, uma vez eleito, Lula não se vingaria de bolsonaristas, até porque o setor privado em peso apoiou a eleição de Bolsonaro e muitos empresários ainda dão suporte ao presidente.

Um dos assuntos que com certeza estará no cardápio de Lula esta noite é o nome que deve ocupar o Ministério da Fazenda, caso o petista seja eleito. Na bolsa de apostas do PIB, Geraldo Alckmin (PSB), o ex-governador do Piauí Wellington Dias e o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) são citados. Lula, pelo menos até agora, não deu sinal de quem será o escolhido. Limitou-se a dizer que será um político, não um tecnocrata. Nesta categoria, cabem mais nomes, como o de Fernando Haddad, caso perca a eleição paulista.