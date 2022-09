Empresário recorre ao STF e pede fim do sigilo em ação sobre conversas no WhatsApp

Coluna do Estadão

Os advogados Miguel Vidigal e Maurício Romano, que defendem Ivan Wrobel, apresentaram recurso ao STF solicitando o trancamento da ação contra ele e o fim do sigilo imposto pelo ministro Alexandre de Moraes. Wrobel é um dos oito empresários que conversaram sobre um golpe de Estado no WhatsApp em caso de vitória de Lula.

“Em nossa opinião, não há razão para a manutenção do sigilo. Em casos similares, o STF decidiu pelo fim do segredo judicial. Longe de auxiliar as investigações, ele impede a ampla defesa e possibilita o massacre reputacional sem qualquer indício da prática de crime”, diz Miguel Vidigal.