Embraer perde concorrência de US$ 3 bilhões para empresa americana

A Embraer perdeu uma concorrência de US$ 3 bilhões nos EUA. O comando de operações especiais do Pentágono preferiu adquirir aeronaves agrícolas adaptadas, feitas pela texana Air Tractor, a comprar o A-29 Super Tucano. As aeronaves seriam fabricadas pela brasileira em Jacksonville, nos EUA, pela Embraer Defesa e Segurança.

O turboélice A-29 Super Tucano é um sucesso comercial, adotado pela aviação militar de 15 países.

O contrato para fornecimento de 75 unidades começa com um pedido preliminar estimado em US$ 175 milhões. Além do Super Tucano, havia outros quatro finalistas no processo.

O Sky Warden, produzido pela Air Tractor, e equipado pela L3 Harris Technologies, da Flórida, é um avião agrícola modificado. É usado na aplicação de defensivos e no combate à incêndios.