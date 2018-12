Embaixador Orlando Ribeiro vai comandar área internacional da Agricultura

Coluna do Estadão

O embaixador Orlando Ribeiro será o secretário da área internacional do Ministério da Agricultura, comandando pela ministra Tereza Cristina. Ela anuncia hoje o restante de sua equipe. Ela vai atuar em conjunto com Ricardo Salles, anunciado no domingo para comandar o Meio Ambiente.

Pesou na escolha por Salles a disposição dele em fazer uma “limpeza” no Ministério. A avaliação da equipe de transição é de que petistas que trabalham na pasta travam a liberação de licenças por ter convicções ideológicas contrárias.

