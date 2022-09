Embaixada do Brasil em Buenos Aires cancela comemoração do 7 de Setembro após atentado

Coluna do Estadão

A comemoração da Independência que seria realizada hoje na embaixada do Brasil em Buenos Aires, na Argentina, foi cancelada em razão do atentado contra a ex-presidente do país vizinho Cristina Kirchner. Na noite desta quinta-feira, 1, ela cumprimentava apoiadores em frente de casa quando um brasileiro identificado pelas autoridades como Fernando Sabag Montiel, tentou disparar uma arma contra seu rosto.

Convidados foram avisados nesta sexta-feira, 2, do cancelamento da celebração.