Em vídeo, Meirelles ataca Bolsonaro e pergunta quantos empregos criou além do da Wal

O candidato à Presidência do MDB, Henrique Meirelles, elevou o tom na manhã de hoje contra o também candidato Jair Bolsonaro (PSL).

Em um vídeo postado no Twitter, Meirelles critica Bolsonaro, dizendo que “todo mundo já sabe” que ele não conhece nada de economia. “A novidade é que você não sabe olhar no Google”, diz, rebatendo declarações do militar de que Meirelles seria ficha-suja.

“Você foi condenado a pagar R$ 10 mil a uma deputada por dano moral, você foi denunciado por racismo, você tem uma suspeita por empregar funcionário fantasma”, dispara Meirelles.

O emedebista ainda aproveita para alfinetar com relação à suspeita de que Bolsonaro empregaria em seu gabinete uma funcionária que, em horário de expediente, venderia açaí em Angra dos Reis (RJ), a Walderice Santos. “Quantos empregos você criou no Brasil? O da Wal, com certeza”, diz.

Que o Bolsonaro não entende de economia, todos já sabem. Agora descobrimos que ele não sabe nem usar o Google. Sou #FichaLimpa, fui chamado para resgatar a economia e gerar empregos. Bolso, se você quiser fazer a coisa certa, em vez de chamar a Wal, #ChamaOMeirelles pic.twitter.com/W8nSpUkHMI — Henrique Meirelles (@meirelles) August 27, 2018

O vídeo foi uma resposta a outro, que circulou no final de semana nas redes sociais. Nele, Bolsonaro diz que Meirelles serviu “aos governos mais corruptos desse país”. “Continuarei defendendo uma geração de homens e mulheres guerreiros para se defender não só da violência, bem como da corrupção, a qual o senhor conhece muito bem”, declarou Bolsonaro na peça.

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao