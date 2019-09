Em vídeo do governo, Regina Duarte e Bernardinho alertam sobre suicídio de jovens; veja

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lança nesta terça-feira, 10, campanha de combate ao suicídio e à auto-mutilação de crianças e jovens. Foram gravados vídeos, com atrizes e atletas, para alertar sobre sinais que possam indicar sofrimento severo.

Participam da campanha as atrizes Luiza Brunet e Regina Duarte, além do velejador Lars Grael e do técnico de vôlei Bernardinho. Todos participaram de forma voluntária.

Na peça, à qual a Coluna teve acesso com exclusividade, Bernardinho alerta que quem se automutila não está “querendo de atenção”. “Pode ser sinal de uma dor profunda”, afirma.

O vídeo encerra com o slogan da campanha; “Se envolva, ame, abrace, acolha a vida”.

A campanha será lançada nesta terça-feira, 10, no Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados. Os quatro foram convidados a participar da solenidade, organizada pela ministra Damares Alves em parceria com a Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio e Automutilação. (Juliana Braga)