Em vídeo que começa a ser distribuído hoje, Bolsonaro pede doação eleitoral para o PL

Em vídeo que que começa a ser distribuído nesta terça-feira pelo Whatsapp, o presidente Jair Bolsonaro pede doações de campanha para o PL, seu partido. “Pelo bem do Brasil, faça sua doação”, diz a legenda da gravação.

A sigla do presidente já tem disponível R$ 288,5 milhões do fundo público eleitoral. O cálculo é baseado no tamanho das bancadas de cada partido no Congresso no início da legislatura.

“Recentemente entrei no Partido Liberal e temos um propósito: lutar pelo bem do nosso Brasil. O nosso partido cresceu e muito. E nós precisamos, obviamente, de recursos para fazer com que o partido cresça cada vez mais”, afirma Bolsonaro, no vídeo.

“Não interessa o quanto você possa doar, interessa que venha do coração para o bem do nosso Brasil”, acrescenta.