Em vacina contra radicais, Tarcísio pretende entregar Alesp a moderado do PL

Deputados estaduais eleitos pelo partido de Tarcísio de Freitas, o Republicanos, têm dito que o futuro governador prefere um nome do PL para a Presidência da Alesp na próxima legislatura. A justificativa é a de que eleger um moderado da sigla de Jair Bolsonaro (PL) ao cargo poderia frear o ímpeto radical de parlamentares de direita com visões mais extremistas. Por esta razão, André do Prado, ligado ao cacique Valdemar Costa Neto, é quem tem se apresentado como favorito ao posto. Na avaliação de líderes da Casa, a eleição de um político do Republicanos exigiria mais concessões por parte de Tarcísio, já que o partido tem só a quarta maior bancada, com oito representantes. O PL tem a mais numerosa, com 19.

EFERVESCENTE. Um aliado de Tarcísio avalia que, para colocar um nome do Republicanos no comando da Alesp, o futuro governador precisaria compensar cedendo secretarias ao PL. A disputa por espaço no futuro governo já agita também o União Brasil e o PSD, de Gilberto Kassab.

FRENTE AMPLA. Deputados do PT dizem concordar em apoiar um nome do bloco de Tarcísio para o comando da Alesp em troca de espaço na Mesa Diretora. Desejam manter o comando da 1ª Secretaria, hoje sob a tutela de Luiz Fernando Ferreira (PT).

Sinais particulares, por Kleber Sales. Tarcísio de Freitas, governador eleito de São Paulo