Em seu primeiro dia como ministro, general Ramos almoça no bandejão do Planalto

Em seu primeiro dia como ministro da Secretaria de Governo, nesta quinta-feira, 4, o general Luiz Eduardo Ramos almoçou no bandejão do Palácio do Planalto.

“Vou comer onde? Sempre almocei com meus soldados”, disse à Coluna. Quem passava, parabenizava-o ou pedia uma selfie.

Apesar de ter assumido oficialmente apenas nesta manhã, Ramos vem trabalhando nos bastidores desde que foi anunciado, ligando para parlamentares.

Ramos assumirá a articulação do governo com o Congresso, hoje atribuição da Casa Civil, depois da reforma da Previdência.

O ministro disse que “não se troca técnico durante o jogo”, e que vai trabalhar junto com Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil.

Seu primeiro compromisso nesta tarde será audiências com os governadores de Roraima e Rondônia, agendas que já estavam marcadas desde a gestão do seu antecessor, Santos Cruz.