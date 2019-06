Em reunião, deputados decidem tirar BPC, aposentadoria rural e capitalização de relatório

Em reunião na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, parlamentares chegaram a um acordo para retirar do relatório da reforma da Previdência as mudanças no Benefício de Prestação Continuada e na aposentadoria rural.

No encontro, do qual participou o relator, Samuel Moreira (PSDB-SP), também decidiram que ficará de fora a desconstitucionalização e a capitalização.

Objeto de polêmica, a manutenção dos Estados no relatório ficou para ser decidida na terça-feira, quando haverá uma reunião com os governadores em Brasília. (Juliana Braga)