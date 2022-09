Coluna do Estadão

Em conversas com representantes de setores econômicos em nome do PT, Geraldo Alckmin (PSB) prometeu a dirigentes de Santas Casas que, em caso de vitória de Lula, haverá uma secretaria dedicada às entidades filantrópicas no Ministério da Saúde.

