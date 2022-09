Em relatório a clientes, Citi projeta vitória de Lula

Em relatório enviado a investidores de todo o mundo nesta quinta (29), o Citi Bank projeta vitória de Lula à Presidência e diz esperar postura “mais pragmática do que ideológica” do petista, caso seja eleito. Apesar de qualificar como “arriscada” a substituição do teto de gastos por outra âncora fiscal, como promete a campanha do PT, o banco prevê manutenção da relação dívida-PIB por meio de aumento de impostos.

O documento é assinado pelos economistas Andrea Kiguel, Dirk Willer, Eric Ollom e Donato Guarino. “Lula provavelmente vencerá, de acordo com pesquisas recentes, implicando em um impulso fiscal maior, mas também em impostos mais altos”, diz.

Ainda de acordo com o relatório, a eleição de Lula já está precificada pelo mercado e a vitória de Jair Bolsonaro – tratada como improvável – teria como consequência o aumento da expectativa por privatizações e reformas estruturais.

“Talvez uma vitória surpresa de Bolsonaro possa gerar um rali, pois pode implicar mais reformas estruturais e talvez mais otimismo na privatização, mas acreditamos que esse não é um cenário provável.”