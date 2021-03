Em dia com recorde de mortes, governadores repudiam projeto de Vitor Hugo

No dia em que o Brasil registrou lamentáveis 3.668 mortes por covid-19, Jair Bolsonaro e seus apoiadores, inclusive no Legislativo, se dedicaram a acossar militares compromissados com a Constituição, a estimular as comemorações do golpe de 1964 e a tentar fazer avançar na Câmara projeto de cunho notadamente autoritário, apresentado pelo ex-líder do governo na Casa Major Vitor Hugo (PSL). Enquanto isso, governadores e prefeitos, alvos constantes de ataques bolsonaristas, seguem desesperados na busca de vacinas e estrutura de UTI.

Isso… “O projeto é absurdo, absolutamente inconstitucional. É tentativa de dar roupagem legal a um intuito ilegal: intervir em competências estaduais”, disse o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

…não. “É muito mais do que tirar poder (dos governadores). O texto acaba com a federação. É bom lembrar, quando a gente fala do AI-5, teve AI-1, AI-2, AI-3, AI-4… O retrocesso acontece exatamente no passo a passo. Temos que estar atentos a cada passo”, afirmou o governador do Piauí, Wellington Dias (PT).

Missão dada? O projeto permite que o presidente decrete mobilização nacional em casos de grave problema de saúde pública, como a pandemia da covid-19. Atualmente, o dispositivo pode ser usado em casos de agressão estrangeira.

Opa. Para integrantes do Centrão, o governo cometeu uma “barbeiragem” ao apresentar o projeto sem articulação prévia. Ainda assim, partidos do grupo sinalizaram que poderiam apoiar a medida.

Com a palavra. Em nota, Vitor Hugo afirmou que seu projeto não prejudica garantias individuais.

SINAIS PARTICULARES.

Jair Bolsonaro, presidente da República

Vamos… Em reunião com a Agricultura e com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan), a Anvisa destacou que ainda é preciso avaliar quais são os cuidados necessários para evitar a contaminação cruzada na adaptação de estruturas fabris de uso veterinário para a produção de vacinas contra a covid-19 para humanos.

…aguardar. Para a Anvisa, é preciso ainda verificar como serão as adaptações de estruturas que não foram originalmente destinadas à produção de insumos para a saúde humana.

Girl… A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, participa hoje do webnário “Mulheres na liderança contra a covid-19”, ao lado das prefeitas de Palmas (TO), Cinthia Ribeiro (PSDB), Francisco Morato (SP), Renata Sene (Republicanos) e Lauro de Freitas (BA), Moema Gramacho (PT).

…power. Promovido pelo Instituto Alziras, o evento quer dar visibilidade ao trabalho feminino na política para o enfrentamento à pandemia.

CLICK. Vídeo que circula nas redes sociais com o título “Falsonaro” reúne falas desastrosas e falsas de Bolsonaro sobre a pandemia e as contrapõe com a realidade.

Dada… O consórcio Conectar (2.598 municípios e organizado pela Frente Nacional de Prefeitos, FNP) registrou oficialmente no laboratório chinês Sinopharm Biotech o interesse de comprar 15 milhões de doses da vacina Sinovac.

…a largada. O consórcio enviou ofício ao embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, pedindo ajuda para acelerar a articulação. Os prefeitos querem ainda uma audiência sobre vacinas com o novo chanceler, Carlos França.

Dindin. O consórcio pretende adquirir as vacinas com verbas do Ministério da Saúde, de doações privadas nacionais ou estrangeiras e recursos próprios dos municípios do País.

Libera aí. Do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), sobre a Anvisa ter negado certificação à fábrica da Covaxin: “Ela está segurando a Covaxin e a Sputnik V. Uma pena. Deveria estar mais sintonizada com o momento”.

PRONTO, FALEI!

José Luiz Penna, presidente nacional do PV: “Caíram os ministros da Defesa, das Relações Exteriores e o advogado-geral da União. Agora, falta cair o ministro do Meio Ambiente, aliás o governo todo.”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA.

