Em novo vídeo, Temer diz que “polarização é boa” para o País

“Todo poder emana do povo." É o que diz a Constituição Federal que completa hoje 30 anos. Neste livro, estão escritos os caminhos seguros para o nosso futuro. #Constituição30Anos pic.twitter.com/dDfGTSMbb2 — Michel Temer (@MichelTemer) October 5, 2018

O presidente Michel Temer gravou um vídeo para suas redes sociais, que será postado nesta sexta-feira, no qual diz que a polarização é boa para o País pois reforça a democracia. “Vivemos hoje eleições polarizadas. É normal que assim seja, e até salutar”, afirma. As pesquisas mostram a eleição dividida em dois extremos. Um representado pelo candidato Jair Bolsonaro (PSL) e o outro por Fernando Haddad (PT). Temer não cita nomes de candidatos no vídeo. Esse trecho, contudo, foi editado da versão do vídeo divulgado pelo presidente.

O presidente afirma que após as eleições vai trabalhar para unir o País, buscar harmonia e pede ao eleitor que ele “vote em paz consigo mesmo e com seu semelhante”. (Andreza Matais e Naira Trindade)